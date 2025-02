Secoloditalia.it - Volgarità e toccatine per 20 secondi: approcci o violenze? Femministe contro l’assoluzione di un ex sindacalista

, mani addosso, avances spinte: lecite o violente? Oggi la Cassazione deciderà, in terzo grado, sulla vicenda che ha visto coinvolto una ex hostess e un exdella Cisl, accusato di “violenza sessuale” e assolto nei primi due gradi di giudizio. “Differenza Donna”, un’associazione para-femminista che si batte in difesa della donne e sul tema dei femminicidio, proprio davanti alla Cassazione sta tenendo un sit-in per sollecitare l’annullamento della sentenza di Appello del 24 giugno scorso.Le molestie sulla hostess e la protesta delle donne sotto la CassazioneNelle motivazioni i giudici avevano evidenziato ”come l’imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza, ancorché si sia trattato effettivamente di molestie repentine, tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta”.