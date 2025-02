Ilrestodelcarlino.it - Volata per la griglia playoff. Aviators condannati a vincere

Ci sarà in palio il secondo posto nell’ultimo turno di campionato tra Raggisolaris Academy e, in programma nel weekend, con le due cugine che potrebbero addirittura ritrovarsi nel girone di, se dovessero classificarsi al secondo e al quarto posto. Faenza ha superato 63-55 (15-14; 29-32; 38-45) Riccione, mentre Lugo è crollata 57-88 (7-31; 23-50; 41-69) a Bertinoro, match già decisosi dopo il primo quarto terminato 31-7 per i padroni di casa. Un risultato che obbliga glil’ultima di campionato e a sperare in un ko di Faenza per arrivare secondi altrimenti chiuderebbero quarti, visto lo scontro diretto a sfavore con Bertinoro, appaiata a lei in classifica. Faenza invece è padrona del proprio destino: vincendo, arrivando a pari punti con Bertinoro o insieme ai bertinoresi e a Lugo, sarebbe seconda e soltanto chiudendo insieme a Lugo, sarebbe terza.