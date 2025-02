Liberoquotidiano.it - "Volare oh oh, allora era da buttare": la lezione epica di Bartoletti a poche ore da Sanremo

2025 c'è grande attesa per i big in gara. Saranno 29 e Carlo Conti ha ascoltato più di 400 brani per poi decidere i nomi di chi parteciperà alla kermesse giunta alla sua 75esima edizione. E in questi giorni ha fatto discutere l'analisi della Accademia della Crusca sui testi delle canzoni che approderanno proprio all'Ariston questa sera. Le "pagelle" che valutano il testo dal punto di vista del linguaggio, come riporta l'Adnkronos, sono state stilate dall'accademico Lorenzo Coveri, professore ordinario di Linguistica italiana all'Università di Genova, e vedono con la piena insufficienza i Modà (voto 4). Ricevono un'insufficienza (voto 5) Elodie, Francesca Michielin, Gaia, Marcella Bella e Massimo Ranieri. Il gruppo degli appena sufficienti (voto 6) comprende Bresh, Francesco Gabbani, Giorgia, Irama, Olly, Rose Villain, Sarah Toscano e Serena Brancale.