Vodafone fibra in offerta a 2590€ con attivazione al 50% e chiamate senza limiti

.com - Vodafone fibra in offerta a 25,90€ con attivazione al 50% e chiamate senza limiti

Leggi su .com

è inal costo mensile di 25,90€ conscontata del 50% eillimitate se attivi online sul sito dell’operatore.La tariffa per la linea fissa di casa con interneteha una velocità complessiva di download pari a 2,5 Gbps sotto rete FTTH. In caso la tua abitazione non fosse coperta da questa tecnologia o non raggiunta dalla, puoi attivare la tariffa FWA. AttivraSuperper i clienti mobili WINDTRE a 22,99€ solo onlinea 25,90€ conillimitateprevede una connessione inottica FTTH fino a 2.5 Gbps in download,illimitate verso fissi e mobili nazionali e il modemStation incluso.Internet Unlimited offre una connessione inottica ultraveloce ideale per chi desidera navigare, lavorare, studiare o godersi lo streaming in alta qualitàinterruzioni.