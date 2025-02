Juventusnews24.com - Viviano non ha dubbi: «Questo Kean lo preferisco a Vlahovic. Ecco cos’è cambiato rispetto alla Juve»

Ai microfoni di TvPlay, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato dell'esplosione di Moise Kean in maglia viola. Le parole sull'ex Juve – «Si sta dimostrando un attaccante straordinario, segno che aveva davvero bisogno di sentire la fiducia che alla Juventus non potevano dargli. A Firenze è la prima scelta e sa di giocare, questo gli basta per scendere in campo tranquillo e fare ciò che sa fare, perché le qualità le ha sempre avute. In questo momento lo preferisco a Vlahovic che è un po' appannato».