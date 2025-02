Metropolitanmagazine.it - Viviana Vogliacco, chi è la nuova fidanzata di Rkomi e dove l’abbiamo già vista

ha ritrovato l’amore, è uscito allo scoperto sui social con la, con cui è partito per un romantico viaggio a Parigi lo scorso novembre. È stata la ragazza, 26 anni, ex finalista di Miss Italia, a pubblicare su Instagram i primi scatti della loro storia d’amore, ufficializzandola a tutti gli effetti.Chi èè una modella italiana originaria di Bari, nota per la sua partecipazione al concorso di Miss Italia nel 2016,ha ottenuto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Puglia. Alta 1,80 m, con occhi marroni e capelli biondi, ex arbitro di calcio, all’epoca frequentava l’ultimo anno del liceo classico a Bari, con l’intenzione di proseguire gli studi in Ingegneria Biomedica a Milano. Durante la finale di Miss Italia 2016,è stata eliminata nella fase di passaggio da 10 a 5 concorrenti, in una sfida diretta con Paola Torrente.