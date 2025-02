Ilrestodelcarlino.it - Vistared, 400 multe e nessun ricorso

Sono oltre 400 lefatte daia Santarcangelo, da quando sono attive le telecamere che multano chi passa con il rosso ai semafori tra la via Emilia e viale Mazzini e sulla Marecchiese (all’incrocio con via Trasversale Marecchia). Una media quindi di 2,5 sanzioni al giorno. Pensare che durante la lunga fase di sperimentazione che ha preceduto l’attivazione, quando le telecamere erano accese ma ancora non venivano fatte le, gli impianti ai due semafori rilevavano complessivamente una ventina di infrazioni al giorno. Un numero sceso drasticamente da quando i(dall’1 settembre) hanno iniziato a fare sul serio, multando chi passa bruciando il rosso. A Santarcangelo le telecamere che sanzionano chi passa col rosso c’erano già state, parecchi anni fa, sempre sulla via Emilia.