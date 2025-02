Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale, “in 30 secondi poteva reagire”: il pg della Cassazione chiede nuovo processo per l’ex sindacalista

Per il pg dibisogna celebrare und’appello perche era stato assolto, dall’accusa dinei confronti di una hostess, sia in primo che in secondo grado. Decisioni che avevano fatto molto discutere, scatenando le polemiche, in particolare per le motivazioni: per i giudiciCorte di Appello di Milano, infatti, la condotta del– scrivevano – “non ha (senz’altro) vanificato ogni possibile reazioneparte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale“, “20-30” che “le avrebbe consentito anche di potersi dileguare”. Per i magistrati quei comportamenti, che i pm contestavano come abusi sessuali, non sono stati tali “da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta”.