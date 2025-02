Ilrestodelcarlino.it - Violenza e paura al pronto soccorso di Civitanova: voleva dormire nel reparto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 febbraio 2025 – Vuoleal, ma quando il personale sanitario della struttura diAlta prova ad allontanarlo lui comincia a dare in escandescenze, scagliandosi contro una porta. In ospedale arrivano i carabinieri e l’uomo, un tunisino di 27 anni, viene bloccato e denunciato. Sono stati momenti diquelli vissuti l’altra notte aldell’ospedale di, dove appena la settimana scorsa un infermiere si era preso un colpo in pieno volto da un paziente che era in attesa di essere visitato. L’allarme, questa volta, è scattato dopo che nella struttura è entrato un giovane tunisino residente, almeno sulla carta a Termoli, ma di fatto senza fissa dimora. Piuttosto agitato, il ragazzo pretendeva dilì e ha fatto irruzione nell’ambulatorio del triage mentre era in corso una visita.