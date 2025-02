Ilrestodelcarlino.it - Violentata a 15 anni: “Io, stuprata in discoteca dopo averlo rifiutato”

Reggio Emilia, 11 febbraio 2025 - La serata di divertimento in un locale estivo a San Polo si sarebbe trasformata in un evento traumatico per una ragazzina che aveva 15: il giornol’adolescente ha infatti denunciato di aver subito uno stupro da parte di un giovane uomo che l’aveva avvicinata in pista. Minorenni drogate e violentate dall’amico conosciuto sul web A seguito delle indagini svolte dalla polizia di Stato, è stato identificato il presunto responsabile di quell’atto brutale: ora un ragazzo 21enne figura sott’inchiesta per l’ipotesi di reato di violenza sessuale con l’aggravante di averla commessa su una minorenne. Il fascicolo, in fase di indagini preliminari, è seguito dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia. Da quanto trapela, entrambi i protagonisti di questa vicenda sono italiani: la ragazza, che oggi ha 16, era andata nellaestiva nella serata tra il 24 e il 25 agosto dell’anno scorso, in compagnia di un’amica, per trascorrere qualche ora di spensieratezza.