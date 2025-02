Arezzonotizie.it - Violenta lite, spuntano coltello e manganello: due feriti

Leggi su Arezzonotizie.it

Una furibondasi è verificata questa mattina in centro ad Arezzo. Erano le 11 circa quando, in via Guido Monaco, di fronte al teatro Petrarca, due uomini hanno avuto un violento diverbio. In pochi minuti i due sono arrivati alle mani. Sul posto, per sedare gli animi, sono arrivati gli.