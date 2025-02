Lanazione.it - Vino pisano: un’eccellenza a Parigi

Pisa, 11 febbraio 2025 – Ilfigura come eccellenza a. Il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa è infatti presente a Wine Paris, fiera internazionale di riferimento per il mondo dele dell'enologia attualmente in corso. “Possiamo parlare di una vera novità per i produttori del territorio– spiega la presidente del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa Ginevra Venerosi Pesciolini – . Dopo l'esperimento dell'anno scorso, stiamo rappresentando tutte le aziende della Doc Terre di Pisa e una delegazione è fisicamente presente al nostro stand che garantisce l'adeguata visibilità all'interno di uno dei padiglioni più frequentati come quello italiano". L'obiettivo? “Si tratta di valorizzare una delle realtà maggiormente rappresentative delle eccellenze vitivinicole del territorio