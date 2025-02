Lanazione.it - Vino come sigarette? Etichette allarmistiche, gli agricoltori di Coldiretti Toscana pronti alla mobilitazione

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 – Ilnuocesalute,le. E’ questo, in sintesi, quanto l’Unione europea vuole che venga scritto sulledelle bottiglie. “” che potrebbero scoraggiare il consumo die quindi danneggiare le aziende vitivinicole toscane, già preoccupate per i dazi di Trump. La proposta della commissione Ue sta scatenando una nuova ondata di proteste tra glie Filiera Italia - cosìEat Europe e Farm Europe - hanno scritto una letterapresidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, ai commissariCoesione e riforme, Raffaele Fitto, all’Agricoltura, Cristophe Hansen, eSalute, Olivér Várhelyi, per respingere l’inaccettabile proposta dell’esecutivo comunitario.