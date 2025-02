Vinicius avrebbe dovuto vincere al posto di Rodri

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 21:45:00 Breaking news:Carlo Ancelotti ha confermato la sua convinzione che il Real MadridJril Ballon D’Or del 2024 aldel centrocampista di Manchester City.Real ha fatto notizia a ottobre dopo che i membri del club, tra cui Ancelotti e, hanno deciso di non partecipare alla cerimonia di Ballon D’Oor Awards dopo che, secondo quanto riferito, la stella del Brasile non ha vinto il premio.Invece, l’influente centrocampista della Spagna e della cittàha ricevuto il prestigioso premio dopo aver aiutato il suo club a un altro titolo della Premier League e vincendo Euro 2024, con il compagno di squadra diJude Bellingham in arrivo al terzo.Fino ad ora, Real non ha precedentemente parlato delle loro ragioni per non partecipare alla cerimonia, in cui sono state assegnate la squadra dell’anno, ma Ancelotti ora ha rotto il silenzio sulla questione mentre le due parti si preparano ad affrontare in due- Playo-off knockout della Champions League a gambe.