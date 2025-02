Abruzzo24ore.tv - Vincita record al 10eLotto: 250.000 euro a Francavilla al Mare

Chieti - Un fortunato giocatore dialha ottenuto lapiù alta dell'anno nel, portando a casa ben 250.000. La puntata, di soli 3nella modalità Frequente, ha centrato un '9' su 9 numeri, garantendo il premio massimo. Questarappresenta il premio più ricco del 2025 per questa modalità di gioco. Ilè una variante del tradizionale Lotto che offre estrazioni frequenti e la possibilità di vincite immediate. La modalità Frequente consente ai giocatori di selezionare un set di numeri da giocare in più estrazioni consecutive, aumentando le probabilità di. Questasottolinea l'attrattiva deltra i giocatori italiani, offrendo opportunità di guadagno significative con puntate contenute. Per ulteriori dettagli sulle modalità di gioco e le probabilità di, è possibile consultare il sito ufficiale del Lotto Italia.