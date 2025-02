Laprimapagina.it - Vincenzo: ‘Scrivere canzoni è il mio modo di esprimermi al meglio’

“100 battiti (Nun pazziá)” è un brano che racconta i desideri nascosti e quelli che ancora non hanno preso forma nella nostra mente. Quando questi desideri emergono e diventano concreti, l’urgenza di realizzarli ci travolge, offuscando la ragione e lasciandoci in balia di emozioni intense. È in quel momento che i battiti del cuore si fanno sentire, sempre più forti, sempre più veloci.Sia che si parli d’amore o di paura, si tratta di emozioni profonde e difficili da controllare, capaci di lasciarci senza fiato.Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?Questa canzone nasce per rappresentare delle emozioni che in un preciso momento stavo io stesso vivendo.Era una giornata di pioggia (Milano) e stavo bevendo un caffè, riflettendo su cosa fare del mio futuro, all’improvviso inizio a scrivere, perché volevo trovare undi sfogare quello che sentivo, inizio a buttare giù dei pensieri, poi, uno amico mi chiama e mi dice “ cosa fai?”, e da quella conversazione ,”lui che ha studiato in conservatorio”, si accorge che stavo scrivendo una canzone, perché mentre leggevo la “ canticchiavo” e da lì capii che era ilper me dial meglio.