Zonawrestling.net - VIDEO: Santino Marella ospite dell’Inter a San Siro

Leggi su Zonawrestling.net

è sicuramente il wrestler “italiano” più influente degli ultimi 20 anni. Non tanto per i risultati ottenuti sul ring, dove comunque ha ottenuto regni titolati con le cinture US e Intercontinentali, e nemmeno per il fatto di essere italiano – di fatto, Anthony Carelli è canadese nonostante le evidenti origini tricolori. È stato però, fin dal suo esordio in WWE a Milano nel 2007, profondamente legato con il nostro paese, ed è sicuramente uno dei nomi che qui in Italia viene ricordato di più dai fan dell’epoca. Per questo, molti ieri si sono stupiti di vederlo in tutt’altro contesto.In visita a SanAi fan del calcio, ieri sera, sarà sembrato di vedere un volto familiare comparire tra le storie Instagraminfatti eradei nerazzurri in occasione della sfida serale contro la Fiorentina.