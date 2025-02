Laprimapagina.it - Vibo Marina in lutto per la scomparsa della piccola Sofia di soli 2 anni

La comunità diè profondamente colpita dalla prematuradiTripodi Garufi, la bambina di appena dueche si è spenta improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di familiari e amici. Chi fa informazione da tanti in casi del genere è davvero combattuto: informare o rimanere in silenzio. Come si fa a scrivere? La tastiera è pesante, i tasti scorrono lentamente.le lacrime sono inevitabili!era una bambina solare e piena di vita, amata da tutti coloro che la conoscevano. La notiziasua morte ha suscitato grande commozione in città, dove in molti si stanno stringendo attorno alla famiglia per offrire conforto in questo momento di dolore.I funerali si terranno giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 16 nella chiesa parrocchiale Maria Santissima del Rosario di Pompei a