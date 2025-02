Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2025 ore 19:10

apriamo con il raccordo anulare in carreggiata in una causa di un incidente avvenuto in precedenza code tra Lucia di Cassia bis Salaria proseguendo code a tratti causa traffico intenso tra Nomentana e Prenestina mentre in carreggiata esterna coda tratti traFiumicino e la via del mare e proseguendo tra Laurentina ed era un'azionesud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e tangenziale est direzione di quest'ultima mentre in direzione opposta cose tra Togliatti e di raccordo in direzione di quest'ultimo per le consolari sulla Tiburtina a prestare attenzione a un incidente all'altezza di Vicovaro Mandela al momento crea bravi code In entrambe le direzioni sulla Casilina code per traffico tra Pinocchio e Borghesiana è trafficata anche la via Appia fra i centri abitati di Albano Laziale e Genzano dirimaniamo a sud della capitale presente code per traffico sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino inversione di Castel Fusano è sulla via del mare tra il raccordo e via di Malafede in direzione di Ostia Infine per il trasporto pubblico la circone è tornata regolare sulla fl1 OrteFiumicino hanno registrato ritardi fino a 30 minuti