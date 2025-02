Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2025 ore 18:10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna tratti da Lucia di Cassia bis è il salario tra Nomentana e Prenestina mentre in carreggiata esterna cosa tratti tra laFiumicino e via del mare e proseguendo tra le uscite di Laurentina diramazionesud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Togliatti e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo andiamo a sud della capitale code sulla via del mare tra il raccordo e via di Malafede in direzione di Ostia situazione analoga sulla Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Castel Fusano segnaliamo inoltre che è stato riaperto su via Trigoria il tratto compreso tra via Guglielmo Giuffrè e la rotatoria per via Laurentina per il trasporto ferroviario sulla fl7Napoli via Formia la circone è in graduale ripresa tra fondi e Itri dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria i treni Intercity e regionali hanno subito limitazioni corso cancelni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 190 minuti sono anche attive corse con bus tra Formia e Priverno per i collegamenti regionali da Chiara Chiavari a fa' l'infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della