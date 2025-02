Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2025 ore 16:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain aumento il traffico sulla rete viaria dellaper il raccordo anulare carreggiata interna lentamente tra le uscite di Labaro e Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina mentre in carreggiata esterna coda tratti per traffico tra gli svincoli di via del Mare Pontina e tra Laurentina ed era mazioneSud che possiamo soggetto Urbano della A24 esenti code tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare a sud della capitale sulla coda per traffico da via di Vallerano fino allo svincolo per il raccordo in direzione di quest'ultimo E perché dalla Pontina dovesse prendere via di Trigoria ricordiamo che è ancora chiuso il tratto compreso tra via Guglielmo Giuffrè e la rotatoria per via Laurentina deviate anche linea borse di zona uno sguardo alle consolari sulla Cassia code per un incidente all'altezza delle Rughe in direzione diInfine per il trasporto è ancora sospesa la circone sulla fl7Napoli via Formia tra fondi e Itri e le accertamenti delle autorità giudiziarie i treni Intercity e regionali hanno subito limitazioni di corso cancelni e ritardi da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della