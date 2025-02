Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare sul tratto Urbano dellaTeramo ci sono due incidenti che creano Disagi con code 1 sulla via Salaria altezza Villa Spada in direzione della tangenziale è un’altra tangenziale con code da Corso Francia fino allo svincolo Salaria in direzione di San Giovanni bene tutto Grazie per l’attenzione appuntamento al prossimo aggiornamento con Astral infomobilità Buon viaggio un servizio dellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//02/11/file76f82e9e-c45e-473c-81d6-01f90a594a85viabilita.mp3