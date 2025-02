Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità l’informazione con il traffico in tempo reale un servizio dellasul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna tra le uscite Casilina Appia poi code sul tratto Urbano della A24-teramo in direzione del centro all’altezza dell’uscita a Portonaccio per i pendolari viaggiano sulla via Pontina verso la capitale incidente altezza Aprilia più avanti per lavori altre cose tra Castelno e Mostacciano poi un incidente all’altezza della rotonda con via di Acqua Acetosa Ostiense provoca in direzione del centro infine linea alta velocitàFirenze rallentata a causa di un guasto in direzione di Firenze sono 50 minuti per i treni in viaggio di ritardo bene tutto Grazie per l’attenzione da dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellahttps://storage.