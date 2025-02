Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento sul grande raccordo a fare Disagi con coda in carreggiata interna tra la Casilina e a Piano menta nel allaccio con laTeramo in esterna si sta in coda all’altezza dellaFiumicino a sullo svincolo con laTeramo poi incolonnamenti su tutte turbano della 24 in direzione del centro a partire dal raccordo analoga situazione sempre in entrata sulla via Flaminia Salaria e Cassia sul viadotto della Magliana a partire da via Isacco Newton nella zona dei Castelli molto trafficati centri abitati di Albano Laziale Castel Gandolfo e Marino poi code sulla via Appia 3 Ciampino e il raccordo bene tutto Grazie per l’attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.