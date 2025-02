Lanazione.it - Via Mariti, chieste le misure per i tre indagati

Nell’inchiesta per il crollo nel cantiere di viaper la realizzazione del supermercato Esselunga, secondo quanto appreso, la procura ha chiesto trecautelari per i treresi noti finora. Il gip Antonella Zatini interrogherà nelle prossime settimane i treprima di decidere, come previsto dalla riforma Nordio, se accogliere o meno l’istanza dei pm Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone. Nelle prossime settimane saranno ascoltati l’ingegnere direttore dei lavori del cantiere Marco Passaleva, difeso dall’avvocato Pier Matteo Lucibello; l’ingegner Carlo Melchiorre, difeso dall’avvocato Eriberto Rosso; Alfonso D’Eugenio, difeso dagli avvocati Fabrizio Acronzio e Sigfrido Fenyes. Il primo è il responsabile dell’ufficio calcolo e responsabile tecnico di produzione di Rdb.