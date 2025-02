Ilrestodelcarlino.it - Via ai lavori nella fontana di piazza Kursaal. Attesi giochi di luce e diverse sfumature

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Iniziati a Grottammare idi manutenzione straordinaria dellaa raso in. L’attività riguarda in primo luogo la pulizia della superficie dellacui farà seguito un intervento sulla struttura con l’ottimizzazione dell’impiantistica esistente per migliorarne efficienza e funzionalità. Una volta completata questa fase ci sarà la trasformazione estetica dellaper renderla più scenografica. Uno degli elementi più innovativi della riqualificazione sarà l’installazione di un sistema di illuminazione a led programmabile. Grazie alla tecnologia a colori, i getti d’acqua dellaassumerannovariabili, creando affascinantidi. Interventi che contribuiranno a rendere lapiù accogliente e funzionale, migliorandone sia la sicurezza che l’estetica.