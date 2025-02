Vertice Unesco a Napoli Colao | Il gap uomini-donne nelle materie scientifiche esiste ancora

Leggi su Ildenaro.it

“Il gender gape si vede dalla troppo scarsa partecipazione delleallemeno quelle che riescono ad entrare in una carriera vera nel settore. Dobbiamo quindi continuare a rafforzare il concetto in tutte le giovani generazioni che invece è possibile per tutte loro di intraprendere una carrierase hanno questo talento, questo desiderio. La nostra società non si può permettere di perdere cervelli, nessuno. Che siano, ma per leun po’ di più perché la società pretenderebbe da loro il ruolo di mamma e mogli, di chi accudisce la famiglia e faccia lavori più semplici. Invece se c’è un talentodobbiamo permettere alledi coltivarlo”. Così Annamaria, spiega la seconda edizione della “Giornata Internazionale dellee delle ragazze nella scienza”, celebrata adall’e da Onu Women, in collaborazione con le istituzioni della società civile e i partner, e organizzata da, Chiar holder Cattedra Unesc Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile ed endocrinologa di fama internazionale, insieme ad Annateresa Rondinella, coordinatrice della Commissione ai Rapporti Istituzionali Rete delle CattedreItaliane.