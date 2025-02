Trevisotoday.it - Vertenza Berco, la svolta non arriva: i sindacati sperano nel Ministero

Leggi su Trevisotoday.it

Durante la manifestazione che si èlunedì mattina, 10 febbraio, in piazza delle Istituzioni a Treviso si è tornati a parlare anche di uno dei casi più delicati per i metalmeccanici trevigiani, lache riguarda, in provincia di Treviso, lo stabilimento di Castelfranco Veneto.