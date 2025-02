Sololaroma.it - Verso Porto-Roma, arbitra Stieler: precedenti favorevoli per i giallorossi

Mettere da parte la vittoria in campionato contro il Venezia e focalizzarsi totalmente sull’Europa League. Lasi appresta ad affrontare ilnei playoff della competizione continentale, con la gara d’andata in programma giovedì 13 febbraio alle ore 21. All’Estadio do Dragao servirà una prestazione di alto livello per conquistare un risultato positivo e poi presentarsi al ritorno all’Olimpico con il destino nelle proprie mani., la designazionele completaA due giorni dalle gare d’andata di questi playoff, la UEFA ha ufficializzato quelle che saranno le designazionili per i match in programma.è stata affidata a Tobias, tedesco come tutta la squadrale che sarà presente all’Estadio do Dragao.Arbitro: TobiasAssistenti: Mark Borsch e Christian GittelmannIV Uomo: Florian BadstubnerVAR: Soren StorksAVAR: Christian DingertIconPer il fischietto tedesco si tratterà della terza volta in carriera con la, a distanza di ben sette anni dall’ultima direzione.