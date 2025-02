Laspunta.it - Verso la manifestazione del 15 febbraio. On line il video sui tagli fatti nei boschi dei Castelli Romani

Il Comitato per la Protezione deidei Colli Albani ha realizzato unche sintetizza la situazione presente in alcuni grandi aree ormai pesantemente compromesse daidel ceduo e dal passaggio dei macchinari. Tra queste, la via Francigena tra Nemi e Velletri, la Via Sacra a Monte Cavo, le Faete, l’Artemisio veliterno.Vi invitiamo a vedere e diffondere questo breve filmato di poco più di un minuto, molto più esplicativo di mille parole:“Stiamo procedendo speditamente per organizzare il corteo che sabato 15, con ritrovo dalle 10.00 a piazza G.Di Vittorio ai Campi d’Annibale (Rocca di Papa), si muoveràla sede dell’Ente Parco Regionale deiper concludersi con un presidio in piazza della Repubblica.” Afferma il Comitato Protezionedei Colli Albani.