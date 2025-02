Lanazione.it - Verso il via libera del Consiglio regionale

Alla fine, fra i Dem, a mancare sarà probabilmente solo un sì. Quello di Lucia De Robertis, orientatail "non voto". Per il resto, oggi, nel passaggio in aula della legge sul suicidio medicalmente assistito, tutti i consiglieri Pd sembrano convergereil sì. Anche Andrea Pieroni, fra i più perplessi negli ultimi giorni, ha annunciato voto favorevole, pur ritenendo "ineludibile una legislazione nazionale". Bocciata intanto ieri da Pd, M5s e Iv (non ha espresso voto De Robertis) la pregiudiziale di costituzionalità di Marco Stella (Forza Italia). "La Corte Costituzionale boccerà la legge toscana, è evidente – ha detto -. Colpisce l’atteggiamento irresponsabile del centrosinistra e del M5S, e in particolare dei cattolici Pd". A illustrare l’atto in, il presidente della commissione sanità Enrico Sostegni (Pd).