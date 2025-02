Dailymilan.it - Verso Feyernoord-Milan, Sergio Conceiçao: Santiago Gimenez gioca e Rafael Leao?

Leggi su Dailymilan.it

Arriva la sfida di andata tra ile il, eha deciso di puntaree forse.A Rotterdamsarà in campo. Giocherà dall’inizio. Enon dà nessuna indicazione Dice che è a disposizione. Che lo era anche a Empoli. Fa capire, senza dirlo, che qualche suo atteggiamento in campo non piace sempre. Non serve aldi oggi che sogna di mettere in campo tutta la sua qualità. Tutta.Joao Felix è sicuro dire. Come lo è Christian Pulisic. E purealmeno ascoltando le parole del tecnico portoghese:Santi è untore che seguivo da anni. Tutti noi nel calcio ci evolviamo giorno per giorno: lui è giovane, ha tanta strada da fare. È già untore di grandissimo livellospiega la scelta suView this post on InstagramA post shared by daily