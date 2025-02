Thesocialpost.it - Verona: Nora muore a 15 anni per overdose. Arrestato il pusher

Tragedia aper la morte di, 15, per. L’accusa contro ilè terribile: “Droga in cambio di sesso”. Ci sono altri due sospettati per la morte della minorenne.Leggi anche: “Lei se ne era accorta”. Neonataa soli 40 giorni, la scoperta degli investigatoriCocaina in cambio di sessoUn marocchino di 34, senza fissa dimora, è accusato dalla procura per la morte di. Oltre all’indagine per morte come conseguenza di altro delitto, è statosabato per spaccio di sostanze stupefacenti.Il corpo senza vita della 15enneI carabinieri hanno trovato il cadavere della ragazzina il 27 gennaio a San Bonifacio (). Era in una casa abbandonata dell’Ater, piena di carte, vestiti e stracci. Poco prima di morire,ha mandato un messaggio vocale al padre, urlando e chiedendo aiuto.