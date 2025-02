Sport.quotidiano.net - Vergara e Portanova sono imprescindibili

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cosa hanno in comune le ultime due sconfitte della Reggiana? Diverse cose, ma i numeri non mentono e allora spicca un aspetto su tutti: gli zero gol realizzati (2-0 a Bolzano col Sudtirol, 1-0 del Cesena domenica a Reggio). Non è una novità di questa stagione per i granata, che in diversi frangenti hanno fatto fatica a segnare. Andiamo subito ai numeri:24 i gol fatti, peggio hanno fatto solo Cosenza, Salernitana (con 23), Cararrese (21), Frosinone e Cittadella (20). Insomma, cinque squadre alle spalle: le stesse che sarebbe sufficiente lasciarsi dietro per mantenere la categoria. La sensazione che lascia la Reggiana è che per segnare e vincere debba sempre fare una prestazione maiuscola, totale, creando occasioni su occasioni (mai vittorie "sporche"), e che non possa fare a meno di