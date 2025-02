Inter-news.it - Ventola: «L’Inter ha avuto vita facile, la Fiorentina mi ha deluso»

ha commentato la vittoria delcontro laper 2-1. L'ex attaccante si concentra soprattutto sui viola.L'ANALISI – Su Viva EL Futbol, Nicolaha commentato in questo modo il successo nerazzurro contro la Viola: «Sono rimastodall'approccio della, che si è messa in campo con tanta attenzione sulla fase di non possesso abbassandosi.pur non facendo una grande partita, molti giocatori non stanno al 100%, hain questa partita. Ho visto partite della, dove ripartiva velocemente e arrivare con tanti uomini. Nel primo tempo, a parte il rigore, non ho visto unafare risultato. Mi hatanto. Lautaro Martinez vivo di testa, in area, l'ho visto bene».