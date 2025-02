Lapresse.it - Venezuela, atterrati a Caracas i due aerei con a bordo 190 deportati dagli Stati Uniti

Sonoi duedella compagnia Conviasa con acirca 190 passeggerini. Una vittoria per il presidente Donald Trump nei suoi sforzi per convincere più Paesi a riaccogliere i propri cittadini. I voli di deportazioneverso ilsonointerrotti per anni, tranne che per un breve periodo nell’ottobre 2023 durante l’amministrazione Biden, la svolta è arrivata dopo che l’inviato di Trump Richard Grennell ha visitatoall’inizio di questo mese. La televisione e la radio di Statone hanno trasmesso in diretta l’arrivo dei voli Conviasa ada Fort Bliss, una base dell’esercito statunitense a El Paso, in Texas. “Questo è il mondo che vogliamo, un mondo di pace, comprensione, dialogo e cooperazione”, ha dichiarato il presidente delNicolás Maduro.