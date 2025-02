Ilrestodelcarlino.it - Venerdì la presentazione del libro, ’Pittura nel Museo Nazionale di Ravenna’

Sarà presentato, il pomeriggio di San Valentino, per chi è innamorato dell’arte, il volume a cura di Emanuela Fiori e Serena Ciliani dedicato alla raccolta di dipinti deldi Ravenna. Il catalogo è composto da tre saggi di approfondimento e ventidue schede estese delle opere, a firma di numerosi storici dell’arte. Alla, prevista alle ore 17 presso il(info 0544-543724), interverranno il direttore dei Musei nazionali di Ravenna Andrea Sardo, e le curatrici del volume: Emanuela Fiori, già direttrice deldi Ravenna, e Serena Ciliani, oggi responsabile delle collezioni deloltre che direttrice del sito. Il volume è stato pubblicato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (che ha anche sostenuto le spese di restauro di alcune opere) la cui neo presidente Mirella Falconi Mazzotti così commenta: "Ravenna ha un tesoro artistico e monumentale talmente straordinario che a volte passa perfino in secondo piano un patrimonio che per qualunque altra città sarebbe invece eccezionale".