Lanazione.it - "Venerdì il pranzo insieme. Tranquilla, come sempre"

abbiamo pranzato, poi abbiamo fatto la nostra consueta passeggiata. Nessuna avvisaglia, nessun segnale di malessere. Niente di niente. Eleonora era quella di. Ci sembra ancora assurdo. ", racconta la collega Sara Bartolini. Alla ’Pm service’ di Pontassieve è un lunedì difficile. Eleonora Guidi lavorava lì da 13 anni, in amministrazione, dopo il diploma all’istituto turistico Marco Polo. Nella sua stanza c’è la targa per i dieci anni di attività, il suo nome e l’augurio di "continuare a far parte della storia di Pm service". Ma Eleonora non tornerà più in quell’azienda, quasi una seconda famiglia. Al suo posto c’è una pianta di fiori bianchi, delicati messa dai colleghi per ricodare una tragedia ancora senza perchè. Sulla sua scrivania tutto èlo ha lasciatosera quando,ogni giorno, si è chiusa la porta alle spalle per tornare a casa, ignara di andare incontro alla morte.