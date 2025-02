Messinatoday.it - Vasto giro di cocaina e marijuana, dopo dieci anni arrivano tre condanne e sei prescrizioni

Tree sei assoluzioni per intervenuta prescrizione. Si chiude così il processo a carico di nove imputati per una serie di episodi di spaccio avvenuti nel 2015 tra Fondo Fucile e Bisconte e che vedeva alla sbarra anche i fratelli Coppolino già condannati nel 2024 per l’operazione Family.