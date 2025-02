Lopinionista.it - Vasco live data zero 2025 il 27 maggio a Bibione

Leggi su Lopinionista.it

Nation Italia è lieta di annunciare che, per il secondo anno, le due date di anteprima concerto si svolgeranno allo stadio Comunale di:Lunedì 26lasoundcheck dedicata a Il Blasco Fan ClubMartedì 27laaperta al pubblicoSale, intanto, la “febbre da scaletta” con i video spoiler, pubblicati sui suoi social, che lo ritraggono in sala di incisione con Vince Pastano, e tra una battuta, un accenno di canzoni decisamente riconoscibili e nuovi arrangiamenti, i due lasciano intendere che ci saranno delle belle sorprese nella set list che verrà.Prima tra tutte: “L’intro c’è. È a posto. È una canzone molto molto interessante, che sarà molto significativa anche per questo periodo storico”.Con le sue anticipazioni in “esclusiva mondiale”,accresce la curiosità e stimola a proiettarsi a questa prossima primavera.