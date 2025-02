Serieanews.com - VAR a chiamata: cosa ci frena? Un aspetto in particolare suscita dubbi

Polemiche su polemiche: gli arbitri ancora nella bufera per gli errori degli arbitri e del VAR. Ma perché non c’è ancora il challenge?VAR aci? Unin(AnsaFoto) – serieanews.comIl calcio italiano sembra non trovare pace. Ogni weekend porta con sé nuove polemiche arbitrali, alimentate da episodi sempre più difficili da digerire. Dall’espulsione di Tomori, con quel rosso sventolato dopo un netto fuorigioco, fino al caso clamoroso della palla fuori di 20 centimetri in Inter-Fiorentina, rimasta incredibilmente senza intervento del VAR, il caos regna sovrano.Il culmine? L’alterco furioso fra le panchine, un segnale evidente che la tensione sta sfuggendo di mano. Ed ecco che una soluzione sembra farsi largo: il VAR a, o challenge, come nel tennis o nel football americano.