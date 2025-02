Ilgiorno.it - Vandalismo alla pietra di inciampo: sono sette minorenni i responsabili

Brugherio (Monza Brianza), 11 Febbraio 2025 -gli autori dell'atto vandalico commesso il 31 gennaio scorso ai danni di uno dei cinque leggii relativi ad unadiposta in memoria dei deportati della Seconda Guerra Mondiale, che si trovano all’interno dei giardini pubblici comunali noti con il nome di “Parco Miglio”. I Carabinieri della Stazione di Brugherio hanno denunciatoProcura della Repubblica presso il Tribunale deidi Milano per il reato di danneggiamento i 7 ragazzini, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, di cui cinque residenti a Brugherio e due ad Agrate Brianza. I militari hanno reperito le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza attivo in quella zona erisaliti all’identità degli autori del fatto. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, si è trattato di un atto vandalico privo di connotazioni politiche o ideologiche.