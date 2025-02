Gqitalia.it - Valentino e Dream Baby Press regalano poesie e lettere d’amore per San Valentino

Maisonha annunciato una nuova iniziativafor, una serie di eventi in collaborazione con, la piattaforma di intrattenimento specializzata in letteratura e poesia. Fondata nel 2022 a New York da Matt Starr,e? nota per il suo approccio contemporaneo alla letteratura ed e? diventata celebre grazie a The Love Hate Lists.Per celebrare San, Maisonhanno curato una selezione di opere di sei autori contemporanei – spaziando da riflessioni umoristiche apiene di passione - offrendo prospettive diverse sulla piu? affascinante delle emozioni umane.Gli autori coinvolti sono Matt Starr, artista e innovatore culturale, fondatore di; Jemima Kirke, attrice e artista multidisciplinare; Brontez Purnell, scrittore e musicista pluripremiato; Mackenzie Thomas, scrittirice e narratrice digitale; Jerry Stahl, acclamato romanziere e sceneggiatore; e Coco Mellors, autrice best-seller ed editorialista.