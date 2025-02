Laprimapagina.it - Valentina Indelicato: l’artista catanese presenta “Cani e serpenti”, tra nostalgia e modernità

Leggi su Laprimapagina.it

Abbiamo avuto il piacere di intervistarein occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “”, un brano che fonde sapientemente elementi sonori vintage con sfumature contemporanee. Il risultato è un’esperienza musicale intensa, che esplora sentimenti contrastanti e profondi, in cui il passato e il presente si intrecciano in modo armonioso., con la sua sensibilità artistica, riesce a trasmettere emozioni autentiche, dando vita a una narrazione ricca di suggestioni. “” si distingue per un sound evocativo e per un’estetica che accompagna perfettamente la poetica del brano, testimoniando una continua ricerca musicale e stilistica.Catania, città densa di cultura e contrasti, rapperuna fonte di ispirazione costante.