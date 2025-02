Internews24.com - Valentin Carboni Inter, ufficiale la risoluzione del prestito al Marsiglia! L’argentino torna in nerazzurro: il comunicato

di Redazionelaanticipata delalin: ecco ildel clubArriva una notizia un po’ a sorpresa riguardante il calciomercatoalla base! Il talento argentino classe 2005 in estate aveva salutato i nerazzurri per intraprendere una nuova avventura all’Olympiquecon la formula deloneroso (ad un milione di euro) con diritto di riscatto a 36 milioni più bonus e il contro-riscatto in favore dei nerazzurri attorno ai 40 milioni di euro. La sua esperienza in terra francese si è però conclusa anticipatamente: prima il poco spazio avuto, poi il terribile infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Da mesi ai box dopo l’operazione, è arrivata adesso l’ufficialità dellaanticipata del suoal