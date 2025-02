Internews24.com - Valentin Carboni Inter, svelato il motivo del rientro anticipato dal prestito al Marsiglia: il piano dei nerazzurri per il suo futuro!

di Redazioneildeldalal: ildel club per l’argentinotorna a Milano: il talento argentino classe 2005 era stato ceduto dal calciomercatoin estate all’Olympiqueincon diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei. Il giocatore ha subito però alcuni mesi fa un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro che ha cambiato inevitabilmente anche il suo. Oggi è arrivata l’ufficialità della risoluzione anticipata delal, ma in realtà, come spiega il giornalista Pasquale Guarro, il ragazzo si trova già da tempo a Milano dove sta proseguendo con la routine per il recupero dall’infortunio. L’obiettivo deiè quello di poterlo recuperare per il Mondiale per Club che inizierà a giugno.