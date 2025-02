Quotidiano.net - Valditara: Verifica su scuole che rifiutano studente con autismo

Leggi su Quotidiano.net

"Ho dato mandato agli uffici competenti di avviare unaapprofondita sul caso relativo al rifiuto di 31superiori di accogliere un ragazzo con forme gravi di. La scuola italiana ha il dovere di essere inclusiva per tutti gli studenti, senza distinzioni. Non è tollerabile che episodi come questo accadano in un sistema educativo che deve garantire il diritto all'istruzione a ciascun alunno, indipendentemente dalla sua condizione. Ci impegnamo a trovare una soluzione adeguata". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe