Lanazione.it - Vaglia, la storia della Misericordia di Bivigliano: più di 300 servizi al mese

Leggi su Lanazione.it

, 11 febbraio 2025. “Quando siamo nati non avevamo niente, solo un furgone. Eravamo senza una sede e stavamo al bar del paese, l’unico postozona in cui c’era un telefono. Oggi siamo cresciuti e abbiamo otto mezzi che percorrono più di 30 mila chilometri all’anno ciascuno, per garantire sia idi primo soccorso, circa 130-140 al, sia iordinari, circa 200 al. Siamo piccoli, è vero, ma cerchiamo di dare risposta positiva alle tante richieste”. Così il governatore Claudio Franceschini racconta ladi, che fa parte del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine e opera nei territori di, Borgo San Lorenzo e Firenze. “La nostraparte dalla chiesa di San Romolo, in un paese di appena mille abitanti nel comune di, a metà strada tra Firenze e Borgo San Lorenzo.