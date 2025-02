Gamberorosso.it - "Vade retro vino analcolico e ostie senza glutine". La Chiesa d'Inghilterra chiude alle alternative alimentari

Il nuovo dogma dellad’sta suscitando un serio dibattito teologico nel Paese. L’istituzione religiosa ha infatti affermato la propria posizione in merito agli elementi che vanno obbligatoriamente usati per celebrare la Santa Comunione: pane a base di farina di frumento, eche contenga una parte alcolica.Il "no" dellaLa decisione arriva in un contesto in cui sempre più persone adottano dieteper motivi di salute e in cui i vini analcolici stanno guadagnando popolarità come alternativa per chi non consuma alcol. Tuttavia, lad’ha scelto di mantenere la tradizione, sottolineando l’importanza della conformità agli elementi biblici del sacramento.Il Vescovo di Lichfield e presidente della Commissione Liturgica della, Michael Ipgrave, ha sottolineato che un cambiamento in tal senso avrebbe richiesto la revisione di due principi consolidati nella dottrina dellad’