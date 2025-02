Lapresse.it - Usa, Steve Bannon si dichiara colpevole di frode per costruzione di muro con il Messico

Stephensi ètodavanti al tribunale penale di Manhattan di avere frodato i donatori di una campagna di raccolta fondi per ladelal confine col.Il patteggiamentoIl patteggiamento prevede per l’ex capo stratega di Donald Trump alla Casa Bianca e ideologo Maga una sospensione della pena per tre anni.non andrà in carcere, a meno che durante questo periodo non commetta altri reati. A carico dic’erano cinque capi di imputazione, tra cui riciclaggio e cospirazione, con il rischio di una pena massima a 15 anni di carcere. Alla fine del suo primo mandato, Trump aveva già graziatoper lo stesso reato dia livello federale.